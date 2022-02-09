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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 1,5

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 1,5
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова снизился. По данным на 11 февраля, его значение упало до 1,5. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить как минимум одного здорового человека. За последние сутки диагноз подтвердился у 4 468 человек. С каждым днем количество новых пациентов с COVID-19 увеличивается. Поэтому удивительно, что при таких показателях коэффициент стремительно падает почти всю неделю.

Последнее время все больше выявляют случаев заражения штаммом «омикрон». Он распространяется быстрее предыдущих разновидностей коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 253 948 человек. По информации регионального правительства, 10 144 из них скончались от тяжелых последствий. При этом все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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