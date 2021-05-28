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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до 0,93

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области снизился до 0,93
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса начал снижаться. По данным на 31 мая, он составил 0,93. Это число показывает, сколько человек до самоизоляции может заразить один заболевший. Если показатель продолжит снижаться и дальше, на Дону могут отменить еще часть коронавирусных ограничений.

По информации областного правительства, за последние 24 часа COVID-19 подхватили 176 человек. С начала пандемии диагноз подтвердился у 94 190 жителей региона, из которых 4 428 пациентов не смогли побороть вирус.

Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на пять единиц. Теперь он равен 2 242 на 100 тысяч населения.

Фото: ugledar.info.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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