Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти

В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 26 по 27 января он увеличился на девять единиц. Коэффициент распространения инфекции сохранил значение предыдущего дня - 0,99. Это число показывает, сколько человек до самоизоляции может заразить один заболевший. Оптимальное значение, при котором возможен переход на первый этап снятия ограничений, составляет 1.Однако количество инфицированных не уменьшается. По информации областного правительства, за прошедшие 24 часа COVID-19 подхватили 379 человек. С начала пандемии диагноз подтвердился у 62 193 жителей региона, из которых 2 562 пациента не смогли побороть вирус.В связи с этим в регионе по-прежнему действует ряд карантинных мер. Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничений.