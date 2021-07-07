Коэффициент распространения COVID-19 на Дону держится на отметке 1,3

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 9 июля, он равен 1,3. Показатель заболеваемости составляет 2 423 на 100 тысяч населения.За последние 24 часа в регионе выявили рекордное число инфицированных - 307 человек. Подобных показателей в Ростовской области не было с февраля. С начала пандемии диагноз подтвердился у 101 774 человек.В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в регионе ввели обязательную вакцинацию. Более того, глава региона 9 июля заявил об ужесточении карантинных мер. Василий Голубев сообщил, что подпишет соответствующий документ в ближайшие сутки.