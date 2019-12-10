Кирпичи возрастом 700 лет с отпечатками лап животных нашли в Ростовской области



В Ростовской области нашли средневековый предмет, который десятилетиями лежал под ногами прохожих.



В Азове летом 2019 года была начала реконструкиця Петровского бульвара. Мостовая на нём была выложена ещё в 19-м веке. Во время работ строители обнаружили два кирпича с отпечатками лап собаки и кошки. Свою находку они передали в Азовский музей-заповедник.



Археологи выяснили, что возраст кирпича — порядка 700 лет. До 19-го века он лежал среди развалин одного из средневековых зданий, пока его не использовали для строительства мостовой.



Как рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский, на кирпиче остались следы известкового раствора. До того, как он отправился в печь для обжига, на него наступил кот. На другой находке явно виден отпечаток собачьей «пятерни».

