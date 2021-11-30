КДЦ «Здоровье» в Ростове увеличил цену и сроки, чтобы найти кислород для больных COVID-19
В Ростове МБУЗ Клинико-диагностический центр (КДЦ) «Здоровье» снова пытается приобрести кислород для пациентов с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.
Ранее медцентр собирался приобрести 165 тысяч килограммов жидкого медицинского кислорода за 5 миллионов рублей. Поставки были необходимы до 1 марта 2022 года. Однако желающих обеспечить больницу кислородом не нашлось.
Спустя месяц после неудачной попытки медучреждение опубликовало новую заявку. Стоимость осталась практически неизменной, но количество жизненно необходимого газа значительно сократилось - до 100 тысяч килограммов. Таким образом цена на кислород выросла, что, очевидно, приведет к успеху на этот раз.
Однако в контракте появилось еще одно изменение. Сроки поставок увеличили на 10 месяцев - до 25 декабря 2022 года. Наверняка неизвестно, почему клиника решила использовать меньшее количество кислорода дольше запланированного изначально. Возможно, медики предполагают, что вскоре пациентов с COVID-19 станет меньше и не потребуется кислорода больше, чем сейчас указано в заявке.