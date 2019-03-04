Казаки требуют отправить в отставку главу Ставрополья в связи с «газовым» делом Арашуковых



Жители Ставрополья открыто выступили против действующего губернатора. Участники движения «Народный совет Юга России», в которое входят представители общественности, национально-культурных организаций и казачества, направили обращение президенту страны с требованием отставки главы региона.



Поводом к обращению послужило громкое дело клана Арашуковых, занимавшихся масштабными хищениями газа на территории Северо-Кавказского Федерального округа. Авторы письма уверены, что аресты основных фигурантов дела, среди которых представители бизнеса и власти, свидетельствует о связи руководства региона с криминалом.

«Преступления – многочисленные убийства, шантаж, хищения в газовой сфере, совершаемые более десяти лет членами преступного клана Арашуковых в основном на территории Ставропольского края, не могли осуществляться без попустительства и прямого участия краевых властей и правоохранителей», - считают представители общественности.



Участники движения требуют немедленной отставки губернатора Владимира Владимирова, расследования причастности чиновников края к делу Арашуковых и коррупционных связей руководства Ставропольского края с преступными кланами.

Авторы резолюции рассказали о нескольких случаях гибели при невыясненных обстоятельствах силовиков и госслужащих Ставрополья. В частности, речь идёт о заместителе начальника регионального управления ФСБ Сергея Бондаренко и полпреда губернатора в Минеральных Водах Александра Коробейникова. Сотрудник органов погиб в 2016 году, полпред – в 2018-м. По мнению авторов резолюции, смерть обоих была связана с их осведомлённостью о коррупционных схемах в работе правительства края.



Помимо этого, губернатор Владимиров поддерживает назначения на высокие должности людей, о чьих криминальных связях широко известно. Так, например, вопреки предписаниям Генпрокуратуры, были назначены полпред губернатора Андрей Уткин, дважды судимый по коррупционным статьям, Лев Травнев, о связях которого с бандой Попова, совершившей более 50 убийств, не раз писали местные СМИ. Большой резонанс вызвало назначение мэром Минеральных вод в третий раз Сергея Перцева, несмотря на коррупционные скандалы.



Представители общественности не исключают, что и сам Владимиров активный участник криминального сообщества. Или же он совершенно безвольный руководитель, который не в состоянии управлять не простым во всех отношениях регионом.

Всё это происходит на фоне тяжёлого экономического положения в крае. Ситуация ухудшилась с приходом команды Владимирова. При ней обанкротилось ООО «СтавСталь», остановилось производство на фармацевтическом заводе «Эском» и автомобильном «Ставрополь Авто». Не в лучшем положении находится аграрный сектор. Нет реализованных крупных инвестпроектов.



Сергей Попов, председатель «Народного собрания Юга России» атаман «Кавказской казачьей линии» и один из авторов обращения заявил, что участники движения ожидают от главы государства самых решительных действий и готовы их поддержать.



Примером сильного руководителя он считает главу Дагестана Владимира Васильева, лично курирующего борьбу с коррупцией и криминалом. С его приходом началась масштабная чистка в органах власти. К уголовной ответственности привлекли более 200 влиятельных в республике чиновников и криминальных авторитетов. Во время проверок в газовой сфере следственные органы выявили около пяти тысяч нарушений, которые принесли ущерб почти на 1,5 млрд руб. Такие показатели характерны только для руководителя, никак не связанного коррупцией и криминалом.



Напомним, что в 2018 году жители Ставрополья четыре раза обращались к президенту с просьбой отправить в отставку губернатора Владимирова. Самые резонансные из них касались роста напряженности в межнациональных отношениях, утраты контроля над восточными районами края, где процветает криминал и проблем в сельском хозяйстве.



В конце прошло года несколько владельцев земельных паев из трех районов края рассказали в своём открытом письме к президенту о политике главы региона, ведущей к развалу сельского хозяйства края.



Многие эксперты считают, что шансы переизбраться на новый срок у Владимира Владимирова крайне малы. Оппозиционные партии готовятся выставить на выборах сильных кандидатов. А действующему главе региона эксперты предрекают «дагестанский сценарий», то есть масштабную антикоррупционную чистку после смены руководства региона.

