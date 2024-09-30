Каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности опубликовал Минфин Ростовской области
Министерство финансов Ростовской области опубликовало каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности за 2024 год. Новое издание стало вторым по счету.
Издание рассказывает о лучших региональных проектах по финансовой грамотности. В брошюре представлены проекты, ориентированные на самые различные аудитории — для людей старшего возраста и подростков, студентов и бизнесменов, работников бюджетных организаций.
- С 2021 года Министерство финансов Ростовской области активно занимается повышением финансовой грамотности жителей региона, выступая в качестве координатора и организатора реализации образовательных программ и проектов. С 2024 года мы перешли ко второму этапу реализации программы, где до 2030 года нами запланирован переход от финансовой грамотности к финансовой культуре, что означает закрепление полученных ранее теоретических знаний на практике, – отметила заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова.
Среди реализуемых практик можно выделить цифровой рубль, деловую игру под названием «Бюджет семьи», а также мастер-классы по принятию финансовых решений. Также проводятся марафоны финансовой грамотности, такие как «ФИНМАР-ДБК», программы обеспечения финансовой грамотности для пожилых людей, проект по просвещению «ФинПост» и множество других инициатив.
Особое внимание уделили проектам для молодежи. Отдельный раздел включает в себя ряд практических мероприятий: урок по финансовой грамотности для седьмого класса на тему: «Семейный бюджет», «Финансовая грамотность в рамках учебной и внеучебной деятельности как способ просвещения учащихся в экономике», образовательный курс для школьников «Хочу бизнес», сборник сказок о финансовой грамотности «Финансы – это легко и интересно», а также пешеходную экскурсию «Тропа юного финансиста» и многое другое.
Участниками проекта стали исполнительные органы, вузы, образовательные организации, социальные учреждения, институты поддержки бизнеса.
К примеру, акционерное общество «Винвестор» запустило подкаст на тему финансов и инвестиций под названием «Совет да финансы». Каждые две недели ведущие программы проводят откровенные беседы о деньгах с финансовыми и инвестиционными специалистами реестра Банка России. Вместе с экспертами они рассматривают важные финансовые вопросы. Подкаст был отмечен в категории «Лучшие подкасты о бизнесе» редакцией «Опоры России» и уже собрал более 70 тысяч прослушиваний.