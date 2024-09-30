Каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности опубликовал Минфин Ростовской области

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Министерство финансов Ростовской области опубликовало каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности за 2024 год. Новое издание стало вторым по счету.Издание рассказывает о лучших региональных проектах по финансовой грамотности. В брошюре представлены проекты, ориентированные на самые различные аудитории — для людей старшего возраста и подростков, студентов и бизнесменов, работников бюджетных организаций.- С 2021 года Министерство финансов Ростовской области активно занимается повышением финансовой грамотности жителей региона, выступая в качестве координатора и организатора реализации образовательных программ и проектов. С 2024 года мы перешли ко второму этапу реализации программы, где до 2030 года нами запланирован переход от финансовой грамотности к финансовой культуре, что означает закрепление полученных ранее теоретических знаний на практике, – отметила заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова.Среди реализуемых практик можно выделить цифровой рубль, деловую игру под названием «Бюджет семьи», а также мастер-классы по принятию финансовых решений. Также проводятся марафоны финансовой грамотности, такие как «ФИНМАР-ДБК», программы обеспечения финансовой грамотности для пожилых людей, проект по просвещению «ФинПост» и множество других инициатив.Особое внимание уделили проектам для молодежи. Отдельный раздел включает в себя ряд практических мероприятий: урок по финансовой грамотности для седьмого класса на тему: «Семейный бюджет», «Финансовая грамотность в рамках учебной и внеучебной деятельности как способ просвещения учащихся в экономике», образовательный курс для школьников «Хочу бизнес», сборник сказок о финансовой грамотности «Финансы – это легко и интересно», а также пешеходную экскурсию «Тропа юного финансиста» и многое другое.Участниками проекта стали исполнительные органы, вузы, образовательные организации, социальные учреждения, институты поддержки бизнеса.К примеру, акционерное общество «Винвестор» запустило подкаст на тему финансов и инвестиций под названием «Совет да финансы». Каждые две недели ведущие программы проводят откровенные беседы о деньгах с финансовыми и инвестиционными специалистами реестра Банка России. Вместе с экспертами они рассматривают важные финансовые вопросы. Подкаст был отмечен в категории «Лучшие подкасты о бизнесе» редакцией «Опоры России» и уже собрал более 70 тысяч прослушиваний.