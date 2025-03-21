Карантин по птичьему гриппу сняли в Цимлянском районе

Фото: Управление ветеринарии Ростовской области

В Цимлянском районе Ростовской области снят карантин по птичьему гриппу. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь.Карантин был отменён на территории посёлка Дубравного Красноярского сельского поселения, станицы Кумшацкой Маркинского сельского поселения, а также в посёлке Сосенки, хуторах Лозном, Рынок-Романовском и Паршикове, станицах Лозновской и Красноярской.Первый случай заболевания птичьим гриппом в Цимлянском районе был выявлен в конце декабря 2024 года. Из-за угрозы распространения вируса тогда пришлось уничтожить всю птицу на предприятии в посёлке Дубравном.Птичий грипп — это острое вирусное заболевание, поражающее органы пищеварения и дыхания птиц. Болезнь не поддаётся лечению и может привести к гибели пернатых. При обнаружении птичьего гриппа заражённую птицу обычно уничтожают для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.