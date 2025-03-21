Карантин по птичьему гриппу сняли в Цимлянском районе
В Цимлянском районе Ростовской области снят карантин по птичьему гриппу. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь.
Карантин был отменён на территории посёлка Дубравного Красноярского сельского поселения, станицы Кумшацкой Маркинского сельского поселения, а также в посёлке Сосенки, хуторах Лозном, Рынок-Романовском и Паршикове, станицах Лозновской и Красноярской.
Первый случай заболевания птичьим гриппом в Цимлянском районе был выявлен в конце декабря 2024 года. Из-за угрозы распространения вируса тогда пришлось уничтожить всю птицу на предприятии в посёлке Дубравном.
Птичий грипп — это острое вирусное заболевание, поражающее органы пищеварения и дыхания птиц. Болезнь не поддаётся лечению и может привести к гибели пернатых. При обнаружении птичьего гриппа заражённую птицу обычно уничтожают для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.