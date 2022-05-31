К концу недели тысячи ростовчан лишатся электричества

Фото: Rostov.ru.

В Ростове тысячи жителей останутся без электричества в конце рабочей недели. О массовых отключениях 3 июня рассказали в «ДонЭнерго».Дольше всего без света просидят люди, проживающие по адресам: улица Евдокимова, 64-96; Фурмановская, 45-89, 56-80; Краснокурсантская, 45-67, 54-76; Мичуринская, 126-172, 183-201, 157; Одесская, 26-46, 29-45; Еременко, 10-16, 20; Макарова, 32-34; 9-я Линия, 1-19, 2-20; 11-я, линия, 1-9, 2-12; Закруткина, 31-35; Советская, 26-32. Эти дома обесточат с 9 до 17 часов.В это же время лампочки погаснут в переулке Оренбургком, 92-114; Кошевого, 31-75, 30-80, Ялтинском, 23-77, 30-84, Батумском, 25-71, 28-90, Тбилисском, 29-89, 58-96, Грузинском, 41-63, 40-66, Араратском, 16, 20, Петропавловском, 2-14, 1-11, Мадояна, 179-181; Вишневом, 2-8, 1-9.Также отключения пройдут в домах №№ 1-25, 2-18 в переулке Авроры, №№ 1-15, 2-20 в Декабристов, №№ 1-19, 2-26 в Новосибирском, №№ 5, 2-6 в Маратовском, №№ 1-7, 2-8 в Осовиахимовском, №№ 1-25, 2-34 в Поповского, №№ 1=-15, 2-14 в Рабочем и №№ 1-29, 10-38 в Самошкина. Там света не будет с 9 до 16 часов. Аналогичная ситуация на улице Амбулаторной, 61-91, 14а, 55; Перекопской, 1-19, 2-22 и Портовой, 87-97.На час меньше, с 10 до 16 без электричества останутся ростовчане, проживающие в домах №№ 62/148, 65Б,65В, 65Е, 65Д на улице Козлова, №№ 108, 108А, 108Б, 129/1, 129/2, 131, 131А, 131/165 на улице Дранко и №№ 208/137, 204, 206, 206а, 206Б, 206В/106 в переулке Халтуринском.Также на шесть часов отключат свет на улице Большой Садовой, 104-108 и на Чехова, 29, 44. Эти дома будут обесточены с 9 до 15 часов.