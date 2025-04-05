Около сотни добровольцев вышли на поиски 15-летней школьницы из Азова

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В розыске пропавшей 15-летней школьницы из Азова участвуют 78 добровольцев. Об этом сообщает портал DonDay.София Д. исчезла 2 апреля. Семья девочки обратилась в правоохранительные органы. Впоследствии к поисковой операции присоединились волонтеры и сочувствующие граждане. По словам матери школьницы, Елены, есть вероятность, что девочка направилась в Ростов.C 3 апреля в поисках задействовали автомобилистов. За три дня в розыске приняли участие 78 волонтеров.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, сообщите ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.