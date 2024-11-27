В Ростове на месте старого ипподрома построят ЖК

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В Ростове-на-Дону на месте старого ипподрома планируют построить жилой комплекс. Проект рассмотрели в рамках заседания Совета инвестиций 27 ноября.Согласно плану на месте старого ипподрома между улицами Малюгиной и Текучева появится новый ЖК. Он включит в себя высотные здания до 35 этажей. Также на территории возведут два детских сада и школу.По информации издания DonDay, новый ипподром появится на левом берегу Дона неподалеку от «Ростов Арены». Разрешение на его строительство планируют получить летом 2025 года.Действующий ростовский ипподром является одним из старейших на юге России. Он был построен до революции — в 1902 году.