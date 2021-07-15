Юный спортсмен из Ростова взял серебро на первенстве России по академической гребле
Ростовский спортсмен Андрей Иванов занял второе место на первенстве России по академической гребле. Турнир среди юношей до 17 лет (юниоров) проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 11 июля. В соревновании участвовали более 500 человек, из которых 32 - в одиночном классе лодок. Чтобы определить победителя, соревнования устраивали по два раза в день - утром и вечером.
10 июля в финальном заходе 16-летний ростовчанин преодолел полуторакилометровую дистанцию за 5 минут 36 секунд, оставив позади свердловского спортсмена Владислава Болховитинова. Отрыв составил 3 секунды. Однако для первого места ростовскому гребцу не хватило 8 секунд. Его соперник из Нижегородской области Евгений Лукоянов обогнал Андрея на финишной прямой.
- Всю дистанцию они шли практически наравне, но на последних 300 метрах Лукоянов вырвался вперед, - поделился с Rostov.ru тренер ростовчанина Александр Липинский. - На соревнования спортсмены берут свой инвентарь, включая лодки. А они у нас старенькие. Еще Николай Спинев (прим. - заслуженный мастер спорта и чемпион по академической гребле 2004 года из Ростова-на-Дону) на них тренировался.
На фото слева направо: Андрей Иванов, Евгений Лукоянов и Владислав Болховитинов.
Александр Липинский признается, что ребята, занявшие призовые места, отличались от остальных подготовкой и техникой. Например, тренер сразу же отметил большой прокат (прим. - расстояние, которое проплывает лодка от одного движения весла). По его словам, еще на первом из заплывов было видно, что у этих парней большой потенциал. Кроме того, их инвентарь оказался значительно новее.
Сам Андрей вместе с тренером рады результату. Небольшое поражение вызывает сопернический дух и дает отличную мотивацию работать над своим мастерством и не расслабляться.
- Всегда есть к чему стремиться, - говорит Андрей. - Это были достойные соперники. В этот раз я занял второе место, но к следующим соревнованиям постараюсь показать результат еще лучше.
Андрей - воспитанник Ростовского областного училища олимпийского резерва (РОУОР). Там он обучается последние два года. Раньше спортсмен учился в Белокалитвинской школе № 1. В 2017 году Андрей открыл для себя новое хобби - греблю - и стал проводить свободное время на веслах. Там заметили талант мальчика и предложили перейти в РОУОР.
На фото: Андрей Иванов с тренером на первенстве области.
Всего за несколько лет спортивной карьеры парень неоднократно становился призером Всероссийских соревнований «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева», а также первенства Ростовской области и России.
Сейчас Андрей готовится к очередному первенству России среди юниоров. Турнир пройдет в августе, однако с местом проведения организаторы пока не определились. Во многом выбор зависит от карантинных мер из-за пандемии. Предположительно, соревнования состоятся в Москве или Казани.
Также ростовчане привезли еще несколько медалей с прошедшего первенства России по спортивной гребле. Спортсмены заняли первое командное место и два вторых - парная «четверка» и «двойка» без рулевого среди юношей и четверка с рулевым среди девушек.