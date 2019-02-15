Жилой дом сгорел в Новочеркасске из-за замыкания гирлянды на ёлке



Частный жилой дом сгорел в Новочеркасске из-за замыкания гирлянды на ёлке. ЧП случилось в переулке Трудовом 15 февраля.



По словам домочадцев, они ненадолго ушли, оставив в комнате включённую гирлянду на ёлке. Когда семья вернулась обратно, в доме уже полыхал огонь. Пламя охватило ёлку, а затем перебросилось на потолок и деревянные балки. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание, пишет DonDay Новочеркасск.



Пожар уничтожил практически все комнаты. Из имущества почти ничего не уцелело. В доме проживала женщина с ребенком-инвалидом. В результате пожара семья осталась на улице.



