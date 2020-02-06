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Электрички Ростов – Сальск два месяца будут ходить по новому расписанию

Электрички Ростов – Сальск два месяца будут ходить по новому расписанию
На два месяца изменится расписание поездов сообщением Ростов – Сальск. Новый график будет действовать с 10 февраля по 20 апреля. Такую информацию сообщил «Ростов-Транспорт».

Электричка № 6812 станет отходить из Ростова в 18:48. В Сальск она будет прибывать в 21:48.

Также изменится расписание движения состава № 6811 из Сальска в Ростов-на-Дону. Отправление запланировано в 4:52, остановка в донской столице – в 7:49.

Пассажиров просят обратить внимание на то, что поменяется график промежуточных остановок.

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