Электрички Ростов – Сальск два месяца будут ходить по новому расписанию



На два месяца изменится расписание поездов сообщением Ростов – Сальск. Новый график будет действовать с 10 февраля по 20 апреля. Такую информацию сообщил «Ростов-Транспорт».



Электричка № 6812 станет отходить из Ростова в 18:48. В Сальск она будет прибывать в 21:48.



Также изменится расписание движения состава № 6811 из Сальска в Ростов-на-Дону. Отправление запланировано в 4:52, остановка в донской столице – в 7:49.



Пассажиров просят обратить внимание на то, что поменяется график промежуточных остановок.