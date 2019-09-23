На берег Таганрогского залива выбросило труп дельфина



Мёртвого дельфина нашли на берегу Таганрогского залива в Ростовской области. Труп животного обнаружили местные жители 25 сентября.



Люди не сразу признали в дельфине азовку — они удивились его странному виду и необычной форме рта. Тело животного уже стало разлагаться и потемнело. Пока не известно, из-за чего оно оказалось на берегу. Чаще всего азовки выбрасываются на берег из-за болезней или травм. Они ослабевают и не могут держаться на воде, тогда волны выносят их на сушу, где животное погибает без воды. Увы, нередко встречаются случаи браконьерства.



Также дельфины, бывает, попадают в зону действия акустических систем военных кораблей, которые оглушают их или же сбивают с курса.



Азовка — простонародное название тупомордого дельфина, или морской свиньи. Взрослые особи достигают в длину полутора метров и весят около 30 килограммов. Они водятся в Чёрном и Азовском морях, преимущественно в тёплых зонах. К несчастью, каждый год наблюдается период, когда азовки выбрасываются на берег. Они становятся жертвами браконьеров, а также страдают от загрязнения воды и недостатка корма.