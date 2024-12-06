Экс-замглавы администрации Волгодонска по экономике оштрафован за сокрытие ВНЖ Германии

Фото: администрация Волгодонска

Бывший заместитель главы администрации Волгодонска по экономике был оштрафован за сокрытие вида на жительство Германии. Игорю Столяру было предъявлено обвинение в нарушении закона о необходимости уведомлять российские власти о наличии у гражданина РФ вида на жительство в другой стране.По данным следствия, Игорь Столяр получил ВНЖ в 2004 году в городе Вупперталь. Затем вернулся в Россию, умолчав о новых документах.УФСБ по Ростовской области сообщило, что Столяр загладил свою вину, оказав благотворительную помощь волгодонскому образовательному учреждению на сумму 14 399 рублей. В результате уголовное дело в отношении него было прекращено. Ему был назначен судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.