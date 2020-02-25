Экс-полковнику Захарченко из Ростовской области предъявили новое обвинение



Следственный комитет предъявил новое обвинение бывшему полковнику Дмитрию Захарченко из Ростовской области. Мужчину, который уже находится в колонии, в очередной раз подозревают в крупной взятке.



Захарченко 26 февраля предъявили обвинение в получении крупных сумм в период с 2007-го по 2016 год, сообщает «Интерфакс». По версии следствия, экс-заместитель начальник управления «Т» ГУ экономбезопасности и противодействия коррупции МВД РФ получал взятки от нескольких бизнесменов. Общая сумма составила 1 миллиард 413 миллионов 318 тысяч рублей.



Для ознакомления с материалами дела Захарченко этапируют в Москву.



Напомним, в июне 2019 года московский суд приговорил экс-полковника к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. В октябре наказание уменьшили до 12,5 лет.



Захарченко задержали в сентябре 2016 года. В его квартире обнаружили десять миллиардов рублей. Было установлено, что тремя годам ранее он вместе с приятелем получил взятку в размере 800 тысяч долларов от одного из бизнесменов. Затем полковник предложил предпринимателю покровительство взамен на скидку 50% в сети его ресторанов.



Позже стало известно, что у подозреваемого есть недвижимость на 231 миллион, ювелирные изделия на 10 миллионов, облигации на 13,5 миллиона и банковские счета, на которых лежало 165 миллионов.