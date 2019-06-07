Полковник Захарченко из Ростовской области получил 13 лет колонии



Московский суд приговорил к 13 годам колонии полковника Дмитрия Захарченко из Ростовской области. Приговор был вынесен 10 июня. Бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ признали виновным в получении взятки и препятствии правосудию.



Помимо лишения свободы, Захарченко назначили штраф в размере 117 990 000 рублей, также он лишился государственных наград и звания полковника.



Напомним, что экс-работник правоохранительных органов был задержан в сентябре 2016 года. При обыске в его квартире обнаружили 9 миллиардов рублей в разной валюте. Выяснилось, что в 2013 году они вместе с приятелем устроили проверку на предприятиях одного бизнесмена. Чтобы у того «не обнаружились никакие нарушения», они потребовали взятку в 800 тысяч долларов. Спустя два года правоохранители предложили бизнесмену покровительство взамен на скидку 50% в сети его ресторанов.



Затем в феврале 2019 года во время очередной проверки у Захарченко обнаружили недвижимость на 231 миллион, облигации на 13,5 миллиона, ювелирные украшения общей стоимостью более 10 миллионов и банковские счета, на которых лежали около 165 миллионов рублей. Известно, что этими средствами он распоряжался через своих близких.



Ранее мужчина работал в МВД и курировал работу по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.