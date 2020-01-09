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Экс-полковника Захарченко из Ростовской области подозревают в других преступлениях

Экс-полковника Захарченко из Ростовской области подозревают в других преступлениях
Экс-полковника Захарченко, находящегося в колонии строгого режима, заподозрили в других преступлениях. По данным Следственного комитета Российской Федерации, он может быть еще причастен к другим преступлениям в сфере коррупции.

В июне 2019 года Московский суд вынес Дмитрию Захарченко обвинительный приговор и отправил на 13 лет за решётку. Бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ признали виновным в получении взятки и препятствии правосудию.

Экс-правоохранителя задержали в сентябре 2016 года. В ходе обыска в его квартире нашли 9 миллиардов рублей в разной валюте. Как оказалось, тремя годам ранее Захарченко вместе со знакомым получил от одного из бизнесменов взятку в размере 800 тысяч долларов. За такую сумму они пообещали закрыть глаза на любые нарушения на предприятии. Через два года полковник стал покровительствовать бизнесмену взамен на скидку 50% в сети его ресторанов.

В феврале 2019-го следователи узнали, что у Захарченко есть недвижимость на сумму 231 миллион, облигации на 13,5 миллиона, ювелирные изделия на 10 миллионов, а также банковские счета, на которых лежало порядка 165 миллионов рублей.

Сейчас, как сообщает федеральный СК, следствие выясняет, откуда у осуждённого в квартире оказались 8 миллиардов рублей. Собранные доказательства указывают на то, что эти деньги он получил посредством коррупции. Также устанавливается, при каких обстоятельствах Захарченко получал каждый месяц взятки за покровительство группе компаний.

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