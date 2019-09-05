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Экс-начальнице управления потребительского рынка вынесли приговор за получение взятки

Экс-начальнице управления потребительского рынка вынесли приговор за получение взятки
Экс-начальнице управления потребительского рынка вынесли приговор за получение взятки. Елену Лабуцкую обвиняли по статье «Получение взятки в крупном размере».

В Таганрогском городском суде рассказали, что бывшая чиновница ввела в заблуждение гражданина и склонила его к передаче взятки. Ранее сообщалось, что Лабуцкая уговаривала одного из владельцев ларьков на Октябрьской площади передать ей 250 тысяч рублей. Взамен на крупную сумму она обещала разрешить торговать продавцам, у которых нет необходимых документов. Мужчина в ответ выразил готовность собрать такие деньги со всех продавцов. Однако позже он обратился в правоохранительные органы и обо всем рассказал. Лабуцкую задержала полиция во время передачи взятки.

Подсудимую признали виновной. Ей назначили наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок Лабуцкая будет в колонии общего режима.

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