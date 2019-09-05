Экс-начальнице управления потребительского рынка вынесли приговор за получение взятки



Экс-начальнице управления потребительского рынка вынесли приговор за получение взятки. Елену Лабуцкую обвиняли по статье «Получение взятки в крупном размере».



В Таганрогском городском суде рассказали, что бывшая чиновница ввела в заблуждение гражданина и склонила его к передаче взятки. Ранее сообщалось, что Лабуцкая уговаривала одного из владельцев ларьков на Октябрьской площади передать ей 250 тысяч рублей. Взамен на крупную сумму она обещала разрешить торговать продавцам, у которых нет необходимых документов. Мужчина в ответ выразил готовность собрать такие деньги со всех продавцов. Однако позже он обратился в правоохранительные органы и обо всем рассказал. Лабуцкую задержала полиция во время передачи взятки.



Подсудимую признали виновной. Ей назначили наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок Лабуцкая будет в колонии общего режима.