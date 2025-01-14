Экс-главе Ростовского облсуда отказали в возвращении статуса судьи
Верховный суд РФ 28 декабря отказал в рассмотрении жалобы бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Она не смогла добиться восстановления судейского статуса.
Елена Золотарева ушла в отставку в апреле 2023 года. После этого в отношении экс-главы и ее заместителя Татьяны Юровой возбудили уголовное дело. Их обвиняют в коррупционных преступлениях.
Арест служительниц Фемиды потянул за собой целую цепочку громких задержаний и арестов судей по всей Ростовской области.
Напомним, что в конце сентября 2024 года новым председателем Ростовского областного суда назначили Василия Тарасова.