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Экс-главе Ростовского облсуда отказали в возвращении статуса судьи

Экс-главе Ростовского облсуда отказали в возвращении статуса судьи
Верховный суд РФ 28 декабря отказал в рассмотрении жалобы бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Она не смогла добиться восстановления судейского статуса.

Елена Золотарева ушла в отставку в апреле 2023 года. После этого в отношении экс-главы и ее заместителя Татьяны Юровой возбудили уголовное дело. Их обвиняют в коррупционных преступлениях.

Арест служительниц Фемиды потянул за собой целую цепочку громких задержаний и арестов судей по всей Ростовской области.

Напомним, что в конце сентября 2024 года новым председателем Ростовского областного суда назначили Василия Тарасова.
Фото: Правительство РО
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