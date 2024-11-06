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На пост зампредседателя Ростовского областного суда объявлен конкурс

На пост зампредседателя Ростовского областного суда объявлен конкурс
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила конкурс на пост зампредседателя Ростовского областного суда. Вакансию опубликовали на сайте ВККС.

Еще в апреле 2023-го должность зампредседателя занимала Татьяна Юрова. Вскоре ее место освободилось. Причиной тому послужило уголовное дело в отношении Татьяны Юровой и ее начальницы – председателя Елены Золотаревой. Их подозревают по статье «Получение взятки в особо крупном размере». У Юровой – пять эпизодов получения денег, у Золотаревой – семь.

Обеих лишили квалификационного статуса судьи. Уже после допросов в июле 2023 года Юрову и Золотареву отправили под стражу. Вскоре появилась замена. Председателем Ростовского областного суда назначили Василия Тарасова, а его замом стала Фарида Калюжина.

Подать заявления на должность зампредседателя можно до 3 декабря 2024 года.
Фото: Rostov.ru
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