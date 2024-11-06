На пост зампредседателя Ростовского областного суда объявлен конкурс

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Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила конкурс на пост зампредседателя Ростовского областного суда. Вакансию опубликовали на сайте ВККС.Еще в апреле 2023-го должность зампредседателя занимала Татьяна Юрова. Вскоре ее место освободилось. Причиной тому послужило уголовное дело в отношении Татьяны Юровой и ее начальницы – председателя Елены Золотаревой. Их подозревают по статье «Получение взятки в особо крупном размере». У Юровой – пять эпизодов получения денег, у Золотаревой – семь.Обеих лишили квалификационного статуса судьи. Уже после допросов в июле 2023 года Юрову и Золотареву отправили под стражу. Вскоре появилась замена. Председателем Ростовского областного суда назначили Василия Тарасова, а его замом стала Фарида Калюжина.Подать заявления на должность зампредседателя можно до 3 декабря 2024 года.