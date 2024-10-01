Новым председателем Ростовского облсуда назначен Василий Тарасов

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Председателем Ростовского областного суда стал Василий Тарасов. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.Василий Тарасов родился в Республике Адыгея. В 1993 году он окончил юридический факультет. За время своей карьеры Василий Владимирович занимал различные должности: от старшего следователя до заместителя и первого заместителя межрайонного прокурора, а также работал в должности межрайонного прокурора в Туапсе.С 1998 по 2008 годы он занимал должность председателя Туапсинского городского суда Краснодарского края. С сентября 2008-го по октябрь 2009 года работал первым заместителем председателя Тульского областного суда.В 2009 году по указу президента Российской Федерации был назначен на должность председателя Саратовского областного суда. С 2017 года занимал должность председателя Воронежского областного суда.Должность стала вакантной после громкого скандала, связанного с председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой и ее заместителем Татьяной Юровой. Дело повлекло за собой целую серию арестов и задержаний судей по всему региону.По версии следствия, все судьи во главе с председателем были вовлечены в коррупционные схемы при вынесении приговоров обвиняемым. Расследование этого дела продолжается, а все задержанные судьи находятся под стражей в СИЗО. Это одно из самых масштабных и скандальных уголовных дел, которые в настоящее время расследуются в Ростовской области.