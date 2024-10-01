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Новым председателем Ростовского облсуда назначен Василий Тарасов

Новым председателем Ростовского облсуда назначен Василий Тарасов
Председателем Ростовского областного суда стал Василий Тарасов. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Василий Тарасов родился в Республике Адыгея. В 1993 году он окончил юридический факультет. За время своей карьеры Василий Владимирович занимал различные должности: от старшего следователя до заместителя и первого заместителя межрайонного прокурора, а также работал в должности межрайонного прокурора в Туапсе.

С 1998 по 2008 годы он занимал должность председателя Туапсинского городского суда Краснодарского края. С сентября 2008-го по октябрь 2009 года работал первым заместителем председателя Тульского областного суда.

В 2009 году по указу президента Российской Федерации был назначен на должность председателя Саратовского областного суда. С 2017 года занимал должность председателя Воронежского областного суда.

Должность стала вакантной после громкого скандала, связанного с председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой и ее заместителем Татьяной Юровой. Дело повлекло за собой целую серию арестов и задержаний судей по всему региону.

По версии следствия, все судьи во главе с председателем были вовлечены в коррупционные схемы при вынесении приговоров обвиняемым. Расследование этого дела продолжается, а все задержанные судьи находятся под стражей в СИЗО. Это одно из самых масштабных и скандальных уголовных дел, которые в настоящее время расследуются в Ростовской области.
Фото: КубГУ
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