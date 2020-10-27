Экс-главе администрации Шахт вынесли приговор за мошенничество и получение взятки

Шахтинский городской суд Ростовской области вынес приговор в отношении экс-главы администрации. Информация об осуждении Игоря Медведева появилась на официальном сайте ведомства 27 октября.Установлено, что чиновник 2017 года через посредника получил взятку в размере 70 тысяч рублей. Взамен он обещал не проводить проверок и не привлекать продавцов «Шахтинского рынка» к административной ответственности. Кроме того, Медведев с 2011-го по 2014 год выудил 1 600 000 рублей у знакомого, используя свое служебное положение.- Приговором суда Медведев признан виновным по статьям «Мошенничество» и «Получение взятки», - сообщает пресс-служба ведомства. - Игорю Медведеву назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти на три гожа. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.Отметим, пост главы администрации Медведев занимал с 2015 года. В 2018-м городская дума Шахт практически единодушно проголосовала за отставку чиновника. Однако официально он покинул пост якобы по состоянию здоровья. В том же году его задержали.