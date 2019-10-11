Экс-глава Миллерово стал фигурантом ещё одного уголовного дела



Бывший глава администрации города Миллерово Ростовской области стал фигурантом второго уголовного дела. Алексея Чередниченко подозревают в халатности. Из-за его ненадлежащей работы городской бюджет лишился 4,5 миллиона рублей.



По версии следствия, 5 июня 2018 года миллеровская администрация заключила контракт со строительной компанией на благоустройство улиц Фрунзе и Ленина. Изначально в документации не была прописана установка сцены, но 6 ноября возведение конструкции внесли в сметный расчёт. В бумагах указана стоимость сцены - 6 260 000 рублей, по факту же она стоила 1 787 385 рублей.



Алексей Чередниченко, занимая пост главы администрации, не удостоверился в правильности указанных цифр, из-за чего бюджет Миллерово пострадал на лишних 4 472 614 рублей. В отношении бывшего чиновника возбудили дело по статье о халатности.

Сцену поставили к 9 мая 2019 года. В День Победы на ней прошёл праздничный концерт. На следующий день конструкция рухнула, буквально сложившись пополам.



Напомним, ранее Чередниченко выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий. В 2015 году он посодействовал тому, что директор учреждения «Благоустройство» принял женщину на должность системного администратора. Одновременно она заключила контракт на работу на сайте администрации Миллерово. Чиновник знал об этом, и женщина незаконно получала зарплату в размере сто тысяч рублей. На самом деле её работу выполнял другой сотрудник.



Оба дела сейчас рассматривает Миллеровский районный суд.