Под суд пойдёт экс-глава Миллерово



Бывший глава администрации города Миллерово пойдёт под суд. Алексея Чередниченко обвиняют в превышении должностных полномочий.



Как сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области, в 2015 году он сказал директору учреждения «Благоустройство» принять на работу некую гражданку С. в качестве системного администратора. Чередниченко знал, что женщина заключила договор возмездных услуг по работе на сайте администрации Миллерово. Директор же учреждения ни о чём не знал, и подписал документы. Гражданка получила незаконную заработную плату в сто тысяч рублей.



За период с 2016 по 2018 год она получила 340 тысяч рублей. На самом же деле её работу выполнял другой сотрудник.



- Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу в отношении жкс-главы Миллеровского городского поселения, - сказано на сайте ведомства.



Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.