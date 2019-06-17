Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под суд пойдёт экс-глава Миллерово

Под суд пойдёт экс-глава Миллерово
Бывший глава администрации города Миллерово пойдёт под суд. Алексея Чередниченко обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области, в 2015 году он сказал директору учреждения «Благоустройство» принять на работу некую гражданку С. в качестве системного администратора. Чередниченко знал, что женщина заключила договор возмездных услуг по работе на сайте администрации Миллерово. Директор же учреждения ни о чём не знал, и подписал документы. Гражданка получила незаконную заработную плату в сто тысяч рублей.

За период с 2016 по 2018 год она получила 340 тысяч рублей. На самом же деле её работу выполнял другой сотрудник.

- Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу в отношении жкс-главы Миллеровского городского поселения, - сказано на сайте ведомства.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.