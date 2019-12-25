В Ростовской области осудили экс-главу Миллерово



Миллеровский городской суд вынес приговор бывшему главе городского поселения Алексею Чередниченко. Экс-глава признан виновным по статье «Превышение должностных полномочий».



Будучи главой города, Чередниченко дал указание руководителю муниципального учреждения «Благоустройство» принять на работу двух человек. Новые сотрудники работали только на бумаге, фактически никаких функций они не выполняли, а только получали зарплату.



В результате администрации Миллерово был причинен ущерб на общую сумму 491 868 рублей. Суд огласил приговор 26 декабря.

- Чередниченко признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 1 год, - рассказали в Миллеровском городском суде.