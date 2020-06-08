Эффективную работу Ростовской области по ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет отметили на федеральном уровне
На федеральном уровне дали положительную оценку эффективной работе донского региона по ежемесячной выплате на ребёнка от трёх до семи лет. Эффективность деятельности Ростовской области отметил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков во время совещания под руководством председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. Основным вопросом, который обсуждали депутаты, стала реализация государственной политики в сфере защиты семей и детей.
По итогам совещания первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что все донские семьи получили по 5,5 тысяч рублей на каждого ребёнка в срок, установленный президентом страны Владимиром Путиным. Мера поддержки была реализована до 1 июня.
Из федерального бюджета в 2020 году на эти цели направлено 4,1 миллиарда рублей, из областного — 619,6 миллионов рублей, - добавил Игорь Гуськов.
Добавим, что в Ростовской области в условиях пандемии коронавирса реализуют ряд дополнительных мер по поддержке семей с детьми. Одна из них — единовременная выплата многодетным семьям в размере пять тысяч рублей. Средства направляются из резервного фонда правительства Ростовской области. Такую материальную помощь общей суммой в 241 миллион рублей получили уже 41 900 многодетных семей.