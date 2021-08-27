Известного ростовского бизнесмена задержали в Австрии

В Австрии задержали известного ростовского бизнесмена. Владимира Базияна арестовали по требованию российских властей, сообщил РБК.Ростовчанин стал фигурантом дела о преднамеренном банкротстве стекольного завода «Актис».Предпринимательской деятельностью Базиян начал заниматься еще до 2000-х. К нулевым он открыл завод «Эскорт», производящий оборудование для нефте- и газоперерабатывающей промышленности. Бизнесмен заключил контракты на поставку оборудования с «НК Газпром», «НК Роснефть» и «Татнефть». В 2009 году «Эскортом» заинтересовался Леонид Тавровский, который и выкупил 55% акций общества. Бизнес становился все более успешным. Позже Базиян создал стеклотарный завод «Актис», который также стал лидирующим в своей отрасли. Предприятие вошло в тройку крупнейших производств в этой отрасли.Через несколько лет, в 2014 году, между партнерами, Базияном и Тавровским, произошел конфликт. Основатель завода утверждал, что рассчитывал расширить бизнес, но ничего не получилось. Тогда он предложил Тавровскому продать акции. Однако банкир не хотел выходить из бизнеса. Вскоре Владимира Базияна отстранили от должности гендиректора.В 2017 году оба предприятия, «Актис» и «Эскорт», признали несостоятельными. В тот же год Владимир Базиян стал банкротом - он выступал поручителем по кредитам этих компаний. Долг бизнесмена составил порядка 8 миллиардов рублей.Кроме представленного в ЕФРСБ имущества, продать могут квартиру Базияна в Новочеркасске. Предприниматель настаивал на том, чтобы исключить недвижимость из имущества, подлежащего продаже. Базиян утверждал, что это единственное жилье его семьи. Однако арбитражный суд не удовлетворил это требование.В 2019 году имущество Базияна выставили на торги. При этом ничего не удалось продать.