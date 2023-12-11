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Из-за жесткого ДТП с грузовиками на М-4 «Дон» перекрыли движение транспорта

Из-за жесткого ДТП с грузовиками на М-4 «Дон» перекрыли движение транспорта
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли движение транспорта из-за жесткого ДТП. Водители автомобилей не смогут проехать через Октябрьский район в сторону Москвы.

Проезд закрыт недалеко от хутора Сусола Красюковского сельского поселения. По информации регионального УГИБДД, там произошла авария с двумя грузовиками. В сервисе «Яндекс.Карты» очевидцы пишут в комментариях, что одна из фур вылетела со «встречки», и ее развернуло посреди дороги. Водителям приходится разворачиваться через Новочеркасск, в районе поворота на поселок Новоперсиановка.

Обстоятельства и детали ДТП пока не известны.
Фото для иллюстрации: ГИБДД по Ростовской области.
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