Из-за снегопада в Ростовской области ухудшится ситуация на дорогах

В Ростовской области ожидаются осадки в виде снега. В связи с этим усугубится ситуация на дорогах.Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении требований ПДД РФ. Автомобилистам не стоит нарушать скоростной режим, соблюдать интервал движения и не делать резких маневров.В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.В период непогоды возможен рост ДТП. Всем стоит быть предельно внимательными на дорогах.