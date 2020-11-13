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Из-за снегопада в Ростовской области ухудшится ситуация на дорогах

Из-за снегопада в Ростовской области ухудшится ситуация на дорогах
В Ростовской области ожидаются осадки в виде снега. В связи с этим усугубится ситуация на дорогах.

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении требований ПДД РФ. Автомобилистам не стоит нарушать скоростной режим, соблюдать интервал движения и не делать резких маневров.

В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

В период непогоды возможен рост ДТП. Всем стоит быть предельно внимательными на дорогах.

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