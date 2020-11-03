Из-за сложной эпидситуации в Ростове клиники принимают пациентов без направлений

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Ростове клинико-диагностические центры начали прием пациентов без направлений. Об этом 5 ноября на своей странице в «Инстаграме» рассказал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Для наблюдения и корректировки лечения дончан с хроническими заболеваниями их посещают врачи на дому. Это связано с временной приостановкой плановой амбулаторной помощи из-за ограничительных мер на территории донского региона.Консультация доступна каждому жителю донской столицы по месту жительства. Амбулаторно-поликлинические отделения расположены по следующим адресам: переулки Доломановский, 70/3, Днепровский, 122/1, Халтуринский, 208/137; улицы 21-я Линия, 8, Волкова, 12/11, Казахская, 61Б, Петрашевского, 36; проспекты Ленина, 113/2 и Ворошиловский, 61/23.Ростовчане смогут получить консультативную и лечебно-диагностическую помощь в КДЦ «Здоровье». Также диагностическую помощь горожанам оказывают в городском эндоскопическом центре, городском центре ренгтеновской диагностики и магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также в отделении ультразвуковой и функциональной диагностики.Прийти на прием в медучреждения можно с 8:00 до 20:00, включая субботу.