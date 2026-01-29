Из-за оттепели в Ростове-на-Дону начались слякоть и схождение снега с крыш

Фото: Rostov.ru

Столбики термометров в Ростове-на-Дону переползли плюсовую отметку. 28 января температура доходила до +1 градуса, а 29 - уже +3. В субботу, 31 января, ожидаются все +6 градусов.Снег, который успел скопиться на улицах донской столицы за время морозов, начал таять и превратился в снежицу. Мокрая грязь покрыла часть центральных улиц, в том числе Максима Горького, Пушкинскую от проспекта Соколова, переулок Газетный.С крыш тоже закапало — сосульки дополнительно мочат плитку перед зданиями.Пласты снега нависают над тротуарами, а козырьки магазинов кренятся под весом слежавшихся снежинок.