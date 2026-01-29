В парк «Лога» из ростовского зоопарка перевели белоухих игрунков

Фото: парк «Лога»

Из Ростовского зоопарка в парк «Лога» переехали очаровательные белоухие игрунки. Это миниатюрные приматы с пушистыми белыми кисточками на ушах, которые служат им естественным «радаром» для общения. Эти крохи весят всего 100–130 грамм, но уже полны энергии. Они ловко прыгают по веткам, переговариваются мелодичными звуками и с огромным любопытством разглядывают посетителей, словно приглашая поиграть.В дикой природе белоухие игрунки живут в тропических лесах Южной Америки, где помогают опылять растения нектаром и контролируют популяцию насекомых. Здесь им созданы идеальные условия: рацион из свежих фруктов, насекомых и нектара, высокая влажность, ежедневно меняемые ветки и специальные игрушки. Переезд стал важным событием для парка «Лога» — такие редкие гости в региональных парках на вес золота.Новосёлов можно увидеть в вольере рядом с сурикатами. Сотрудники подсказывают приходить утром или днём, когда игрунки особенно активны. И не забудьте фотоаппарат — эти пушистые проказники точно станут героями ваших снимков!