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Снег с дождем ожидаются в Ростове на выходных

Снег с дождем ожидаются в Ростове на выходных
Снег с дождем прогнозируют в Ростове-на-Дону на выходных. Об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.

В субботу, 27 января, днем температура составит 0 градусов. Ожидаются осадки в виде снега с дождем в первой половине дня. Вечером похолодает до -1 градуса.

В воскресенье, 28 января, столбики термометров днем будут находиться на отметке -1 градус. Ночью опустятся до -2 градусов. Прогнозируется снег с дождем.

Из-за непогоды погоды в донской столице 25 января коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Горожанам следует быть внимательнее на дорогах. Водителям стоит соблюдать скоростной режим, а пешеходам – смотреть по сторонам при переходе проезжей части.
Фото: Ростов ру
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