Снег с дождем ожидаются в Ростове на выходных

Фото: Ростов ру

Снег с дождем прогнозируют в Ростове-на-Дону на выходных. Об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.В субботу, 27 января, днем температура составит 0 градусов. Ожидаются осадки в виде снега с дождем в первой половине дня. Вечером похолодает до -1 градуса.В воскресенье, 28 января, столбики термометров днем будут находиться на отметке -1 градус. Ночью опустятся до -2 градусов. Прогнозируется снег с дождем.Из-за непогоды погоды в донской столице 25 января коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.Горожанам следует быть внимательнее на дорогах. Водителям стоит соблюдать скоростной режим, а пешеходам – смотреть по сторонам при переходе проезжей части.