Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области снизилось количество происшествий на воде в зимний период. Об этом проинформировал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Каргин 29 января.На сегодняшний момент за зимний период - 2025/2026 зафиксирован только один случай гибели на водоеме. Трагедия случилась 15 декабря. Двое 10-летних школьника вышли на неокрепший лед в хуторе Ленина Аксайского района. Под весом ребят прозрачная корка треснула, оба оказались в воде. К несчастью, в результате происшествия один из них не выжил.В сравнении с прошлой зимой - 2024/2025 показатель снизился на 75%. Тогда за аналогичный период на воде произошло пять происшествий.Вячеслав Каргин также отметил, что этой зимой, кроме трагедии декабря, больше не происходило случаев спасения тонущих на воде.