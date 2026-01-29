Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области снизилось количество происшествий на воде в зимний период

В Ростовской области снизилось количество происшествий на воде в зимний период
В Ростовской области снизилось количество происшествий на воде в зимний период. Об этом проинформировал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Каргин 29 января.

На сегодняшний момент за зимний период - 2025/2026 зафиксирован только один случай гибели на водоеме. Трагедия случилась 15 декабря. Двое 10-летних школьника вышли на неокрепший лед в хуторе Ленина Аксайского района. Под весом ребят прозрачная корка треснула, оба оказались в воде. К несчастью, в результате происшествия один из них не выжил.

В сравнении с прошлой зимой - 2024/2025 показатель снизился на 75%. Тогда за аналогичный период на воде произошло пять происшествий.

Вячеслав Каргин также отметил, что этой зимой, кроме трагедии декабря, больше не происходило случаев спасения тонущих на воде.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика