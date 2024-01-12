Мороз и снег ожидаются в Ростове на выходных

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Мороз и снег ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных. О прогнозе погоды сообщили в ростовском Гидрометцентре.В субботу, 13 января, будет облачно. Днем температура понизится до -11 градусов, к вечеру повысится на один градус.В воскресенье, 14 января, ожидается снег. Столбики термометров днем опустятся до значения -9 градусов, ночью поднимутся до -6 градусов.Также в ночь на 12 января в Ростове выпал снег. В своем телеграм-канале Алексей Логвиненко рассказал, что вывоз снежных масс продолжался и в ночные часы.