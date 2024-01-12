Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Мороз и снег ожидаются в Ростове на выходных

Мороз и снег ожидаются в Ростове на выходных
Мороз и снег ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных. О прогнозе погоды сообщили в ростовском Гидрометцентре.

В субботу, 13 января, будет облачно. Днем температура понизится до -11 градусов, к вечеру повысится на один градус.

В воскресенье, 14 января, ожидается снег. Столбики термометров днем опустятся до значения -9 градусов, ночью поднимутся до -6 градусов.

Также в ночь на 12 января в Ростове выпал снег. В своем телеграм-канале Алексей Логвиненко рассказал, что вывоз снежных масс продолжался и в ночные часы.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.