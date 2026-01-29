Новости
В Азове ищут семью для питбуля Ральфа, пережившего тяжелый перелом

Питбулю по кличке Ральф, найденному в конце декабря на обочине дороги в Азове с открытым переломом лапы, срочно требуется новая семья. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на приют для животных «Феникс».

Как ранее писали СМИ, Ральф был обнаружен в критическом состоянии. В первых числах января в клинике Ростова-на-Дону ему провели сложную операцию: ветеринары собирали кость буквально по кусочкам, поскольку повреждения были крайне тяжелыми.

Помимо перелома, у собаки пострадали нервы и мышцы, что повышает риск развития неврологических расстройств. После операции Ральф провел некоторое время в клинике, а затем был переведен в приют «Феникс». Однако там возникла новая проблема: ласковый и любвеобильный по отношению к людям пес стал проявлять агрессию к другим животным.

В конце января волонтеры группы помощи «Стаф_Пит РО» забрали Ральфа на передержку. По их словам, собака уже идет на поправку и чувствует себя гораздо лучше.

- Днем 27 января ему сняли швы и сделали рентген, – уточнили волонтеры. – Кости после такого сложного перелома срастаются хорошо, проблем нет. Однако у Ральфа началась аллергия. Мы купили ему корм, который он ел в стационаре, и сделали уколы от аллергии.

Несмотря на заботу волонтеров, Ральфу необходимы постоянный дом и любящая семья. В группе помощи подчеркивают, что пса отдадут только жителю Ростова-на-Дону с опытом содержания собак этой породы.
Фото: Стаф_Пит РО
