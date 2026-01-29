Новости
В Ростове вернули тепло в домах и школе на Северном

Ростовские ремонтники начали работы утром 29 января и закончили их до конца дня. Тепло вернулось в 13 домов и гимназию № 118. Об этом сообщают «Ростовские тепловые сети».

Бригада взялась за коллектор на проспекте Королёва, 18/1. Они заменили запорную арматуру и заполнили теплотрассу. Информацию передали в управляющие компании. Дома №№ 12, 12а, 14, 14/2, 16, 16а, 166, 186 подключают прямо сейчас.

Второй участок — ул. Орбитальная, 22/1. Ремонтники поменяли обратную врезку на трубе 100 мм и заполнили теплотрассу.

В домах №№ 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28 вернутся отопление и горячая вода.
