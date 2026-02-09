Экс-председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону огласили приговор

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Экс-председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону Елена Коблева приговорена к десяти годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Приговор огласила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Елена Коблева, возглавлявшая Советский районный суд с 2020-го по осень 2023 года, обвинялась в получении крупной взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года, будучи председателем суда, она за 500 тысяч рублей обеспечила отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода.Процесс над Коблевой и ее сообщниками шел долго, что связано со сложностью привлечения судей к уголовной ответственности. Возбуждение дела требовало согласия председателя Следственного комитета РФ и Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). ВККС дала согласие на уголовное преследование Коблевой только в декабре 2025 года.Вместе с экс-председателем суда приговоры вынесли ее предполагаемым сообщникам: Владимиру Боженко, который передал взятку, и Николаю Студеникину, выступившему посредником.Боженко был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 15 миллионов рублей. Им были переданы Коблевой 500 тысяч рублей за отмену решения о конфискации у него орудий незаконного лова. Студеникин, будучи посредником, получил шесть лет колонии общего режима со штрафом 15 миллионов рублей, изначально передав судье собственные деньги, которые затем Боженко ему возместил.Самой Елене Коблевой назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 15 миллионов рублей. Кроме того, у нее конфисковали имущество на полмиллиона рублей.В рамках того же разбирательства были рассмотрены дела в отношении других судей: мирового судьи Артура Маслова, бывшего судьи Советского районного суда Олега Батальщикова, а также отставных судей Наталии Цмакаловой и Эльмиры Пономаревой.