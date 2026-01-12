Фото: Дондей

В Ростове после новогодних праздников возобновили работы по сносу дома Парамоновых. На улице Социалистической, 128 утром 12 января была замечена специальная техника. Об этом сообщает редакция Donday.Напомним, что историческое четырехэтажное здание обещали снести еще в конце 2025 года. По словам главы Кировского района Наталии Симаченко, после экспертизы стало известно, что дом не подлежит реконструкции, только снос. В противном случае он может рухнуть на оживленную улицу. Собственник пообещал построить дом той же этажности и с тем же фасадом.Однако общественники к этому относятся скептически и против сноса старинного здания, принадлежавшего наследникам Парамонова.