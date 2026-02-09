Волонтеры из Сальска ищут любящую семью для парализованного пса Мити

Фото: Юлия Адимова

Парализованному псу из Ростовской области ищут новый дом и любящую семью. Об этом сообщает портал DonDay.Путь Мити начался полтора года назад, когда его нашли на улице в критическом состоянии. Спустя долгие семь месяцев, в апреле 2025 года, пса удалось доставить в ветеринарную клинику. Диагностика выявила множество серьезных травм: перелом задней конечности, повреждение таза, ущемление нервных окончаний и обширные гнойные раны.Первоначальные попытки лечения в Ростовской области не принесли успеха, и ветеринары рекомендовали перевезти Митю в Санкт-Петербург. Там в конце октября прошлого года была проведена первая сложная операция: псу установили пластину и ампутировали одну из задних лап. Операция прошла успешно, без признаков инфекции, и начался процесс сращивания костей. Однако потом Мите понадобилась еще одна дорогостоящая операция.Сейчас Митя проходит реабилитацию после второй операции. Ветеринары планируют дальнейшее лечение на водной дорожке, как только заживет шов. Но уже сейчас пес демонстрирует удивительную энергичность и жизнелюбие, осваивая передвижение на своей специальной "коляске".Юлия и команда волонтеров искренне надеются, что найдется добрая душа или целая семья, готовая подарить Мите дом. Несмотря на перенесенные страдания и физические особенности, пес остается активным и любознательным. Юлия готова взять на себя расходы по доставке Мити в любой город, лишь бы он обрел любящую семью.