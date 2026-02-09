Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В шесть медучреждений Ростовской области требуются главврачи

В шесть медучреждений Ростовской области требуются главврачи
В Ростовской области в шесть медучреждений требуются главврачи. Об этом рассказали в региональном Минздраве 9 февраля.

Участие в конкурсе приняли сразу шесть медорганизаций: ГБУ РО «Центральная районная больница» в Азовском районе, ГБУ РО «Районная больница» в Азовском районе, ГБУ РО «Городская поликлиника» в городе Шахты, ГБУ РО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» в городе Ростове-на-Дону, ГБУ РО «Центр медицинской реабилитации № 1» в городе Таганроге, а также ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника № 3» в Таганроге.

Документы принимаются до 20 февраля 2026 года. Их можно сдать по адресу: Ростов-на-Дону, улица 1-й Конной Армии, 33, каб. 101.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика