В шесть медучреждений Ростовской области требуются главврачи

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в шесть медучреждений требуются главврачи. Об этом рассказали в региональном Минздраве 9 февраля.Участие в конкурсе приняли сразу шесть медорганизаций: ГБУ РО «Центральная районная больница» в Азовском районе, ГБУ РО «Районная больница» в Азовском районе, ГБУ РО «Городская поликлиника» в городе Шахты, ГБУ РО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» в городе Ростове-на-Дону, ГБУ РО «Центр медицинской реабилитации № 1» в городе Таганроге, а также ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника № 3» в Таганроге.Документы принимаются до 20 февраля 2026 года. Их можно сдать по адресу: Ростов-на-Дону, улица 1-й Конной Армии, 33, каб. 101.