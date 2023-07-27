Из-за ливня в Ростовской области на двое суток объявили штормовое предупреждение

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области из-за мощного ливня объявили штормовое предупреждение на двое суток. О непогоде донские спасатели сообщили 27 июля.Сильный дождь с грозой и градом накроет регион 28 и 29 июля. В некоторых районах ветер усилится до 20-25 метров в секунду (или 72-90 километров в час).Жителям и гостям Ростовской области рекомендуется во время непогоды оставаться дома. По возможности поездки на дальние расстояния лучше отложить: на дорогах может ухудшиться видимость. Оставлять транспорт стоит на специальных площадках, вдали от деревьев, электропроводов и рекламных щитов.Сильные дожди каждый раз подтапливают донскую столицу, заливая автодороги, тротуары и подворья. Если в Ростове начнется ливень, проезд по улице Малиновского (от Стачки до 339-й Стрелковой Дивизии) могут перекрыть.