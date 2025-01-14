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Из ростовского СИЗО выпустили участника СВО, находившего в международном розыске

Из ростовского СИЗО выпустили участника СВО, находившего в международном розыске
В Ростове-на-Дону из следственного изолятора освободили военнослужащего, находившегося в международном розыске. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России, занимающейся вопросами суверенитета и патриотическими проектами, Владимир Рогов.

По некоторым данным, мужчина прибыл на вокзал 10 января. Камеры биометрической идентификации зафиксировали его, и система видеоаналитики подтвердила, что его разыскивают.

Оказалось, что у мужчины двойное гражданство: российское и киргизстанское. По предварительной информации, именно в Киргизии его объявили в международный розыск, подозревая в совершении преступления. В России он проходил службу в армии и приехал в Ростов, чтобы провести отпуск.

После задержания его сопроводили в военную комендатуру, а затем отправили в следственный изолятор.

Тем не менее, через четыре дня его освободили. Подробности не сообщаются.
Фото: Дондей
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