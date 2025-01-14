В Шахтах установили памятную доску разведчику, погибшему в зоне СВО

Фото: Администрация города Шахты

В Шахтах Ростовской области установили памятную табличку погибшему в зоне СВО разведчику. Доску, посвященную памяти Дмитрия Мастрикова, повесили на здание школы № 42, в которой он учился.В 2009 году молодого человека призвали на срочную службу в армию. Отслужив, он вернулся работать в родной город. Мужчина женился, и вскоре у бойца появились две дочери.В 2022 году Дмитрия мобилизовали на СВО. Там мужчина получил звание разведчика-пулеметчика разведывательного взвода войсковой разведывательной роты. Во время выполнения боевого задания 14 января 2023 года Дмитрий Мастриков погиб. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.