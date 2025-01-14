Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Шахтах установили памятную доску разведчику, погибшему в зоне СВО

В Шахтах установили памятную доску разведчику, погибшему в зоне СВО
В Шахтах Ростовской области установили памятную табличку погибшему в зоне СВО разведчику. Доску, посвященную памяти Дмитрия Мастрикова, повесили на здание школы № 42, в которой он учился.

В 2009 году молодого человека призвали на срочную службу в армию. Отслужив, он вернулся работать в родной город. Мужчина женился, и вскоре у бойца появились две дочери.

В 2022 году Дмитрия мобилизовали на СВО. Там мужчина получил звание разведчика-пулеметчика разведывательного взвода войсковой разведывательной роты. Во время выполнения боевого задания 14 января 2023 года Дмитрий Мастриков погиб. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.
Фото: Администрация города Шахты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.