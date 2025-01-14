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В Ростовской области спустя четыре часа потушили крупный пожар. В Донецке 14 января пламя вспыхнуло в строящемся здании на улице Казакова, 82.Как сообщили очевидцы, изначально загорелась кровля в здании на новых очистительных сооружениях. Внутри помещений наблюдалось сильное задымление. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площади 200 квадратных метров.На место происшествия прибыли 20 пожарных и восемь машин МЧС. Как сообщили очевидцы, в тушении пожара принимали участие пожарные подразделения из соседних районов. Полностью потушить пламя удалось к 15:10.