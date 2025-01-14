Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области спустя четыре часа потушили крупный пожар

В Ростовской области спустя четыре часа потушили крупный пожар

В Ростовской области спустя четыре часа потушили крупный пожар. В Донецке 14 января пламя вспыхнуло в строящемся здании на улице Казакова, 82.

Как сообщили очевидцы, изначально загорелась кровля в здании на новых очистительных сооружениях. Внутри помещений наблюдалось сильное задымление. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

На место происшествия прибыли 20 пожарных и восемь машин МЧС. Как сообщили очевидцы, в тушении пожара принимали участие пожарные подразделения из соседних районов. Полностью потушить пламя удалось к 15:10.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.