Экс-министр здравоохранения Ростовской области снова не смогла смягчить приговор
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодарского края 14 января оставил приговор Татьяны Быковской без изменения. По информации портала Donday, суд оставил жалобу защиты без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения.
Напомним, в ноябре 2019 года Татьяну Быковскую и и ее зама Станислава Беседовского задержали. Их обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с сентября 2017 по январь 2018 года министр и ее зам ограничили конкуренцию при проведении конкурсов на выбор компании, которая займется утилизацией медицинских отходов в регионе.
Сначала фигуранты были под домашним арестом. В 2023 году их перевели в СИЗО, а в 2024-м вынесли приговор. Беседовский вышел на свободу в январе 2024 года из-за истечения срока давности.
Кущевский районный суд Краснодарского края в марте 2024 года приговорил Татьяну Быковскую к 4 с половиной годам лишения свободы и запретил еще на два года занимать должности в госструктурах.
Защита уже подавала апелляцию в вышестоящие инстанции, но добилась лишь пересчета срока домашнего ареста: один день будет считаться за один.
После того как приговор был утверждён, Татьяну Быковскую направили в исправительную колонию №3, расположенную в Краснодарском крае. На официальном сайте учреждения указано, что в колонии содержатся женщины, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.