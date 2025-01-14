Экс-министр здравоохранения Ростовской области снова не смогла смягчить приговор

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Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодарского края 14 января оставил приговор Татьяны Быковской без изменения. По информации портала Donday, суд оставил жалобу защиты без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения.Напомним, в ноябре 2019 года Татьяну Быковскую и и ее зама Станислава Беседовского задержали. Их обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с сентября 2017 по январь 2018 года министр и ее зам ограничили конкуренцию при проведении конкурсов на выбор компании, которая займется утилизацией медицинских отходов в регионе.Сначала фигуранты были под домашним арестом. В 2023 году их перевели в СИЗО, а в 2024-м вынесли приговор. Беседовский вышел на свободу в январе 2024 года из-за истечения срока давности.Кущевский районный суд Краснодарского края в марте 2024 года приговорил Татьяну Быковскую к 4 с половиной годам лишения свободы и запретил еще на два года занимать должности в госструктурах.Защита уже подавала апелляцию в вышестоящие инстанции, но добилась лишь пересчета срока домашнего ареста: один день будет считаться за один.После того как приговор был утверждён, Татьяну Быковскую направили в исправительную колонию №3, расположенную в Краснодарском крае. На официальном сайте учреждения указано, что в колонии содержатся женщины, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.