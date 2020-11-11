Из Ростова в Краснодар откроют прямой авиарейс

В аэропорту Платов откроют первый прямой авиарейс из Ростова в Краснодар. Информация об этом появилась на сайте компании «Уральские авиалинии».Первый рейс отправится 22 ноября в 18:50 и прибудет в Краснодар в 20:10. Начиная со 2 декабря, самолеты станут летать каждую среду. Вылет запланирован на 2:05. В 3:05 рейс приземлится в кубанской столице. О перелетах в обратную сторону пока ничего не известно.Перевозчиком станет лайнер Airbus A320, рассчитанный на 180 мест. В нем предусмотрено четыре обычных и столько же аварийных выходов. Минимальная цена билетов составит 1 478 рублей.